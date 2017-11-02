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02 ноября 2017, 14:42
биология млекопитающие физиология

Угарный газ помогает нырять морским слонам

Детеныш морского слона
Детеныш морского слона
Stephen Williams/Flickr

Монооксид углерода, известный также как угарный газ, очень токсичен и отравление им может привести к смерти. Однако именно он, как показывает новое исследование, помогает морским слонам погружаться на большие глубины.

В поисках пищи морские слоны проводят под водой до полутора часов и достигают глубины более 1700 метров. Специалист по сравнительной физиологии Майкл Тифт (Michael Tift) из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего брал анализы растворенных в крови морских слонов газов в время глубоководных погружений и во время сна. В 2014 году он и его коллеги обнаружили в крови морских слонов высокий уровень угарного газа, эквивалентный содержанию этого газа у заядлых курильщиков. Более того, этот уровень, по-видимому, сохраняется независимо от того, ныряют ли животные или находятся в состоянии покоя.

Как рассказал Майкл Тифт на прошедшей недавно конференции Общества исследования морских млекопитающих (Marine Mammal Society), содержание монооксида углерода в крови морских львов в десять раз выше по сравнению с гриндами и косатками, и в два – три раза по сравнению с белухами и тюленями Уэдделла. Кроме того, у морских львов гораздо больше эритроцитов, чем у этих животных.

Отравляющее действие угарного газа на людей объясняется тем, что его молекулы связываются с гемоглобином в эритроцитах и образуют карбоксигемоглобин, что нарушает транспортировку кислорода и клеточное дыхание. Но этот же процесс, по словам Тифта, позволяет морским слонам долго оставаться под водой. В конце погружения их запас кислорода оказывается на 16 % выше ожидаемого из-за присутствия в крови монооксида углерода, снижающего скорость расходования кислорода.

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