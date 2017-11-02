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02 ноября 2017, 17:42
научный юмор популяризация науки

Объявлены победители конкурса научного танца

Nancy Scherich/YouTube

Американская ассоциация содействия развитию науки и редакция журнала Science объявили итоги конкурса Dance Your Ph.D., в котором ученые должны были изложить содержание своей диссертации языком танца.

В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. На этот раз в состав его жюри вошли победительница конкурса 2008 года астрофизик из Левенского университета Катрин Коленберг, хореограф и профессор Университета Миннесоты Карл Флинк, художник Алекса Мид, математик и профессиональный артист балета Киран Гурли из Сиднея, а также Мэтт Кент, Эмили Кент и Рене Яворски – трое участников труппы современного танца Pilobolus.

В конкурсе предусмотрены четыре категории: физика, химия, биология и социальные науки. Победитель в каждой из них получает приз в 500 долларов США. Такую же сумму получает и абсолютный победитель конкурса. Отдельно определяется победитель онлайн-голосования. Участники конкурса должны исполнить танец, отражающий тематику и результаты их исследования. Они могут привлекать для этого других людей, но сам исследователь обязательно должен быть в числе танцующих. Затем видеозапись танца выкладывалась на сайт YouTube, где ее оценивали члены жюри и все желающие зрители. В конкурсе этого года приняли участие 53 ученых.

Победителем 2018 года в категории химия стала Наталия Оливейра (Natália Oliveira) из Федерального университета штата Пернамбуку в бразильском городе Ресифи с танцем на тему «Разработка биосенсоров для исследований в области криминалистики». Она же стала победителем в зрительском голосовании. Приз за танец, посвященный биологическим исследованиям, получила Моника Моритч (Monica Moritsch) из Калифорнийского университета в Санта-Круз. Она изучает влияние, которое оказывает на биологические сообщества приливно-отливной зоны вирусная болезнь под названием «синдром истощения морских звезд». Исследование Юдит Петеврари (Judit Pétervári) из Лондонского университета королевы Марии на тему «Оценка творческих идей - анализ различий между экспертами и начинающими судьями» принесло ей победу в категории «социальные науки».

Победителем в категории физика и абсолютном зачете конкурса стала математик Нэнси Шерих (Nancy Scherich) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Ей пришлось выполнить непростую задачу, изложив языком танца свои исследования, касающиеся теории кос – одного из разделов топологии. Объекты, которые изучает Нэнси Шерих, существуют в многомерных пространствах, а танцевальный рассказ о них включает эквилибристические номера на свободно висящих полосах ткани и имеет детективный сюжет.

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