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02 ноября 2017, 10:51
геология геохимия химия

Обнаружены новые минералы – источники ниобия

Призматические кристаллы риппита в карбонатитах Чуктуконского месторождения
Призматические кристаллы риппита в карбонатитах Чуктуконского месторождения
Анна Дорошкевич

Российские ученые совместно с коллегой из Германии исследовали руды Чуктуконского месторождения и выяснили, что помимо уже известных минералов, например, пирохлора, существуют и другие минералы с источники ниобия. Результаты работы были представлены на 34-й Международной конференции «Магматизм Земли и связанные с ним месторождения стратегических металлов», которая прошла в городе Миасс. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), кратко об их результатах сообщает пресс-релиз фонда.

Мировая добыча ниобия составляет ежегодно более 60 тысяч тонн, из них более 90 % приходится на долю Бразилии. Ниобий используется в авиационной и космической технике, электронике, химическом оборудовании и атомной энергетике, соединения ниобия применялись для изготовления обмотки магнитов Большого адронного коллайдера. Этот металл обладает рядом ценных свойств, такими, как тугоплавкость,  способность образовывать жаропрочные и сверхпроводящие сплавы и устойчивость к коррозии. Несмотря на большие запасы ниобиевых руд, в России они почти не добываются.

Авторы работы исследовали образцы пород из Чуктуконского месторождения, которое расположено в окрестностях реки Чуктукон (бассейн Ангары) в Красноярском крае. Сейчас это месторождение не разрабатывается, но его запасы ниобия оцениваются как одни из крупнейших в мире. Хотя известно более ста минералов, содержащих ниобий, промышленное значение для его добычи имеют лишь несколько, в том числе пирохлор, который рассматривается как основной источник этого элемента на Чуктуконском месторождении. Авторы исследования проанализировали образцы различных пород и обнаружили, что не весь ниобий сосредоточен в пирохлоре, а есть и другие ценные для добычи элемента минералы.

«Есть еще и другие ниобиевые минералы, которые могут быть важными, в том числе открытый нами новый минерал риппит, ниобиевый силикат. Мы изучили поведение ниобия от ранних к поздним стадиям эволюции рудных образований месторождения», –  рассказала один из авторов работы Анна Дорошкевич, заведующая лабораторией рудоносности щелочного магматизма Института геологии и минералогии СО РАН.

Материалом для исследования послужили образцы керна скважин, которые ученым предоставила компания «Красноярскгеолсъемка». Образцы исследовались в лабораториях России и Германии с помощью электронного микроскопа, микрозонда, рентгена, методами рамановской спектроскопии и лазерной абляции. По словам авторов работы, ее результаты могут быть важными для оценки технологических свойств ниобиевых руд. «Характеристики, которые мы получили, необходимо учитывать прежде, чем разрабатывать технологическую схему обогащения ниобия и начинать обогащать эти руды», – пояснила Дорошкевич.

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