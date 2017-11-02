Постпред Украины назвал требования «радикальной» резолюции по Крыму

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко перечислил требования к России в проекте «радикальной» резолюции по Крыму. Об этом сообщает «Укринформ».

Ельченко рассказал изданию, что в документе утверждается наличие международного конфликта между Россией и Украиной. Проект осуждает ретроактивное применение законов РФ в Крыму и «принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство». В резолюции подчеркивается, что из-за отсутствия юрисдикции России на полуострове все ее решения и законы в Крыму являются ничтожными.

«Документ, кроме того, призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымско-татарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности», — заявил Ельченко.

Постпред Украины указал, что в резолюции выражена инициатива по составлению отчета относительно ситуации с правами человека в Крыму, которая будет предоставлена Совету по правам человека ООН.

О подготовке новой резолюции по Крыму 31 октября сообщал глава МИД Украины Павел Климкин. Он предполагал, что этот документ сможет стать основой для судебных процессов против России.