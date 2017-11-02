Набиуллина рассказала о приватизации Сбербанка и ВТБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

В нем глава ЦБ заявила, что к обсуждению приватизации Сбербанка и ВТБ можно будет вернуться только после восстановления банковского сектора и доверия к частным банкам, отмечает Business-Panorama.de (само интервью доступно только по подписке).

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Глава Сбербанка Герман Греф ранее неоднократно заявлял, что поддерживает идею приватизации Сбербанка, однако сроков продажи акций он не называл.