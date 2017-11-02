Yandex и Google перестали показывать ссылки на заблокированные сайты

После вступления 1 ноября в силу закона о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов поисковые системы Yandex и Google приступили к удалению ссылок на запрещенные в России сайты. Об этом сообщают «Известия».

Закон обязывает проксирующие сервисы VPN или анонимайзеры подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в задачи которой входит отслеживание исполнения закона об ограничении доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. На это дается 30 дней.

Кроме того, операторы интернет-поисковиков должны убрать ссылки на заблокированные в РФ сайты из результатов поисковой выдачи.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились принять к исполнению вступивший закон. Он подчеркнул, что сделано это было до начала рассылки с требованиями.