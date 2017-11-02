Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

На сайте учредителей российской театральной премии «Золотая маска» опубликован список номинантов, в котором указан режиссер «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Серебренников может получить премию за лучшую режиссерскую работу в жанре драмы за спектакль «Ахматова. Поэма без героя». В этой же номинации выдвинута Алла Демидова.

Серебренников также выдвинут соискателем «Золотой маски» как лучший постановщик и художник по костюмам за оперу «Чаадский», которая была представлена в театре «Геликон-опера».

В настоящее время Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении 68 млн рублей из выделенных бюджетом средств на проект «Платформа», для реализации которого он создал «Седьмую студию».