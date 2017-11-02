Российская компания займется диагностикой линий электропередачи в Саудовской Аравии

Компания «Лаборатория будущего», разработчик устройства для дистанционного мониторинга состояния линий электропередачи, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Яамал Групп» из Саудовской Аравии, которая занимается строительством, в том числе объектов инфраструктуры и энергетики. Переговоры с «Яамал Групп» состоялись в рамках Российской энергетической недели в Москве. О продолжении сотрудничества речь пойдет на встрече в Саудовской Аравии в середине ноября.

О достигнутых договоренностях рассказывает Александр Лемех, директор «Лаборатории будущего»: «В рамках соглашения намечены два шага: оцифровка линий электропередачи в Саудовской Аравии (порядка 100 километров) и расширение этой программы на 1000 километров, а также создание цифровой системы управления, где бы наши устройства были встроены в деловой процесс электросетевой компании».

Кроме того, компания из Саудовской Аравии будет представлять разработки российских специалистов на рынке королевства и других государств Ближнего Востока.

Развитие резидента комментирует Павел Кривозубов, Руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Выход компаний на международные рынки – одна из приоритетных задач Фонда “Сколково”. Для этих целей мы устраиваем зарубежные бизнес-миссии, обеспечиваем участие компаний-резидентов в крупнейших международных выставках и конференциях по профильным тематикам. Всегда приятно видеть, когда эти усилия имеют реальный успех, как в случае с проектом “Канатоход”, который получил грантовое финансирование и является ярким примером эффективности работы компаний-участников в экосистеме “Сколково”».

Устройство «Канатоход», разработанное «Лабораторией будущего» при поддержке Фонда «Сколково» (грант в размере 20 млн рублей) и Фонда содействия инновациям, состоит из специальной платформы и беспилотника. Дрон используется для транспортировки – устанавливает платформу на воздушную линию и снимает с неё, в то время как платформа стыкуется с проводом воздушной линии электропередачи, заряжается от него, и во время движения выполняет диагностические и небольшие ремонтные процедуры.

Система уже протестирована под Волгоградом и была представлена в Иркутске. Ожидается, что в 2018 устройство выйдет на российский и мировой рынки. По словам Александра Лемеха, российский рынок услуг по мониторингу линий электропередачи оценивается примерно в 100 млрд рублей, мировой — 100 млрд долларов.