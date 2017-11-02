Стерлигов заявил о продаже своих магазинов из-за нежелания обслуживать геев

Предприниматель Герман Стерлигов заявил о продаже сети своих магазинов «Хлеб и соль» в Москве из-за требований прокуратуры.

Ранее в полицию и прокуратуру в Москве и Петербурге жители подавали жалобы на то, что в витрине заведений Стерлигова висит табличка «Пидарасам вход воспрещен» (орфография сохранена). А также на то, что в магазинах отсутствуют касса и уголок покупателя.

«Сильно давит прокуратура. Сначала требовали убрать слово "пидарасы" с вывески "пидарасом вход запрещен", якобы нецензурное слово. <…> Оказалось… не в слове дело. Им надо, ЧТОБЫ МЫ НАЧАЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ всех, кто бы к нам не зашел — ТО ЕСТЬ ПИДАРАСОВ, в том числе», — написал Стерлигов «ВКонтакте».

По словам предпринимателя, он уже закрыл магазин на улице Садовая-Спасская, другие заведения он будет закрывать по требованию прокуратуры.

«А сеть уже сейчас выставляем на продажу, чтоб будущий покупатель смог бы пока еще своими глазами увидеть, как бойко идут продажи в еще работающих наших магазинчиках», — пишет бизнесмен.