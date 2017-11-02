Страшнов устроился в компанию по производству удобрений

Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов стал операционным директором группы «Еврохим» — одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Еврохим» — швейцарская химическая компания, ее основные производственные активы находятся в России, Китае, Бельгии и Литве.

Страшнов будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом и его развитие. Он будет работать в штаб-квартире «Еврохима» в Швейцарии.

Страшнов был гендиректором «Почты России» в 2013-2017 годах.

В июле 2017 года его контракт не был продлен — «Почту России» возглавил замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

В сентябре Страшнов вошел в совет директоров РБК.