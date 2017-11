Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявлено обвинение в поддержке ИГ

Прокурор США по Южному району Нью-Йорка Джун Ким предъявил обвинения Сайфулло Саипову, совершившему теракт на Манхэттене. Как сообщает CNN, выходец из Узбекистана появился в федеральном суде в инвалидном кресле.

Прокуратура США обвинила его в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), насилии и повреждении транспортных средств.

В одном из телефонов Саипова сотрудники ФБР обнаружили около 400 изображений и 90 видео, многие из которых были пропагандой ИГ.

По данным спецслужб, планировать теракт Саипов начал около года назад, использовать грузовик решил два месяца назад.

Канун Хэллоуина он выбрал сознательно, так как был уверен, что в праздничный день на улицах будет больше людей.

ФБР опубликовало сообщение о поисках 31-летнего гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадырова, причастного к теракту в Нью-Йорке. Как именно он связан с происшедшим, не указывается.

The FBI is seeking information about a second man in the NY terror attack https://t.co/jBHCP4yfzw pic.twitter.com/QvL7VzXTYr