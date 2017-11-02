Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области

Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак избран представителем Псковской области в Совете Федерации, сообщает РБК.

При голосовании в региональном законодательном собрании выдвижение Турчака в сенаторы поддержали 28 из 36 присутствовавших депутатов. Пятеро выступили против, три бюллетеня для голосования были признаны недействительными.

Напомним, 12 октября Турчак, до того занимавший пост главы Псковской области, был назначен и.о. секретаря генерального совета «Единой России». 25 сентября Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Псковской области Александра Борисова – по данным источников, в связи с рекомендацией кандидатуры Борисова на пост главы Центрального исполнительного комитета партии.