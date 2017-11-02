«Лаборатория Каперского» сообщила о крадущем биткойны трояне

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянскую программу, с помощью которой злоумышленники украли криптовалюты на 140 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Целью похитителей стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие валюты. «Лаборатория» обнаружила кражу около 23 биткойнов, что по нынешнему курсу и соответствует 140 тысячам долларов.

Вирус CryptoShuffler включался при переводе денег с одного криптокошелька на другой. Когда пользователь копировал в буфер обмена идентификационный номер получателя, вирус перехватывал его и менял на номер своего кошелька.

В результате, если пользователь на замечал подмены, деньги отправлялись мошенникам.