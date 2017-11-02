02 ноября 2017, 17:18
«Лаборатория Каперского» сообщила о крадущем биткойны трояне
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троянскую программу, с помощью которой злоумышленники украли криптовалюты на 140 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Целью похитителей стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие валюты. «Лаборатория» обнаружила кражу около 23 биткойнов, что по нынешнему курсу и соответствует 140 тысячам долларов.
Вирус CryptoShuffler включался при переводе денег с одного криптокошелька на другой. Когда пользователь копировал в буфер обмена идентификационный номер получателя, вирус перехватывал его и менял на номер своего кошелька.
В результате, если пользователь на замечал подмены, деньги отправлялись мошенникам.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое