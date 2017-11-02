Лидеры фракций доверили Володину курировать борьбу с коррупцией

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщает РБК.

По словам вице-спикера Александра Жукова, это было общее решение всех лидеров фракций.

«У председателя будут основные комитеты, комитет по обороне уже был за ним закреплен, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать», — сказал Жуков.

Также Володин продолжит возглавлять комитеты по международным делам и по регламенту.

Перераспределение комитетов понадобилось после назначения бывшего главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Назначенная на его место вице-спикера Ольга Тимофеева будет отвечать за комитет по труду и социальной политике, который ей перешел от Жукова, и за комитет по развитию гражданского общества, который ранее курировал вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.