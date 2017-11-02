Сооснователь «Яндекса» решил сократить свою долю в компании

Гендиректор и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож собирается продать около 2,25 млн акций компании. Об этом сказано в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В тексте документа говорится, что Волож хочет «диверсифицировать свой инвестиционный портфель и использовать новые инвестиционные возможности». При этом даже после продажи акций он останется крупнейшим акционером компании.

«Если Волож реализует запланированный объем акций, то у него останется около 32,2 млн акций класса B, что составляет примерно 10% от уставного капитала и приблизительно 46% голосующей доли в компании», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, весь пакет акций может стоить около 76 млн долларов, сообщает РБК. Аркадий Волож владеет примерно 34,5 млн обыкновенных акций.