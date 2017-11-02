Шестерых российских чиновников заподозрили в причастности ко взлому почты Демпартии США

Министерство юстиции США выявило более шести членов российского правительства, которые могут быть причастны ко взлому компьютеров Демпартии и разглашению конфиденциальной информации во время президентских выборов 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источники издания полагают, что обвинения не будут выдвинуты до 2018 года.

Предполагается, что десятки людей были вовлечены в операцию, о которой должен был иметь представление президент России Владимир Путин.

В конце 2016 года уходящий президент США Барак Обама ввел против России санкции в связи с киберактивностью на президентских выборах. В Кремле причастность к атакам отрицали.