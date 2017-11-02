Акционеры ЮКОСа отказались от требований в Бельгии

Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС отказались от преследования своих интересов в Бельгии, все аресты российского имущества в этой стране будут сняты. Об этом «Интерфаксу» сообщил Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ в споре с экс-акционерами.

«Сегодня бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в июне 2015 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража в Бельгии», — сообщил юрист.

В июне 2017 года суд Брюсселя постановил снять арест с имущества РФ в Бельгии, арестованного по требованию акционеров ЮКОСа, однако тогда они подали апелляцию.

«Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», — заявил Кондаков.

По его словам, «главная борьба теперь развернется по линии Апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт Окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года упомянутые решения гаагского арбитража».

В октябре бывшие акционеры ЮКОСа отказались от требований к России во Франции.

В июле 2014 года гаагский арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам 50 млрд долларов. В 2015 году в рамках процесса начались аресты российского госимущества в США, Германии, Франции, Бельгии и Великобритании.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража.