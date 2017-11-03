Apple побила мировой рекорд по объему капитализации

Американская компания-производитель электроники Apple первой в мире добилась капитализации выше 900 млрд долларов. Такого результата ей удалось достичь по итогам сегодняшних торгов (на открытии бумаги Apple подорожали более чем на 3%) – как предполагают эксперты, на фоне обнародованной отчетности, передает «Интерфакс».

Ранее компания опубликовала данные по своей скорректированной прибыли за четвертый квартал финансового года: она увеличилась почти на четверть, достигнув 2,07 доллара на акцию. Выручка при этом выросла на 12% и составила 52,58 млрд долларов.

Реальность превзошла ожидания аналитиков с Уолл-Стрит, которые в основном прогнозировали выручку около 50,7 млрд долларов и прибыль в размере 1,87 доллара на каждую акцию.

Кроме того, не оправдались и пессимистичные ожидания рынка по поводу объема продаж iPhone. Эксперты говорили о 46 млн экземпляров, но на данный момент продано уже 46,6 млн смартфонов.

Генеральный директор компании Тим Кук пообещал, что «текущий предпраздничный сезон» окажется лучшим в истории Apple.