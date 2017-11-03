Минобрнауки открестилось от запрета слова «презерватив»

Министерство образования и науки РФ опровергло появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что его сотрудники якобы рекомендовали авторам онлайн-урока о профилактике ВИЧ-инфекции (ежегодно готовится ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря) избегать употребления слова «презерватив».

«Заявления представителей исполнителя о том, что им было рекомендовано "говорить о проблемах нравственности" вместо вопросов профилактики, не соответствует действительности», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Там поясняется, что в любом случае онлайн-урок, подготовленный исполнителем, проходит согласование с заказчиком, в роли которого выступает Минобрнауки.

Напомним, информация о якобы разразившемся в ведомстве скандале из-за отказа исполнителей выполнить требования чиновников к содержанию онлайн-урока появилась сегодня с подачи «Коммерсанта». В материале говорилось, что «исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования чиновников заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем" и избегать таких слов, как "презерватив"».