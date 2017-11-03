«Антонов» подтвердил ведение переговоров по самолетам «Руслан»

Госпредприятие Украины «Антонов» подтвердило ведение переговоров с авиакомпанией «Волга-Днепр» по самолетам Ан-124-100 «Руслан».

В сообщении, опубликованном на сайте компании, сказано, что предприятие намерено выполнять свои обязательства по оценке технического состояния самолетов «Руслан». Именно в рамках этих договоренностей были возобновлены двусторонние переговоры с российской авиакомпанией.

В сообщении подчеркивается, что специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», которая не входит в перечень компаний, санкционированных СНБО Украины.

Ранее российские СМИ сообщили, что переговоры по самолету «Руслан» возобновлены. Называлось также предполагаемое место проведения работ по оценке технического состояния самолетов — заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.