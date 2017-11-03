В музее им. Пушкина в Москве вспыхнул пожар

В музее личных коллекций ГМИИ им. Пушкина в центре Москвы вспыхнул пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил: «На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым». В здании ведется эвакуация.

Источник «Интерфакса» сообщает, что возгорание возникло в системе вентиляции, из здания вывели около 30 человек.