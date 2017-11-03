«Лаборатория Касперского» отметила рост популярности фишинговых рассылок о криптовалютах

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о появлении новых спамерских и фишинговых схем. Основанные на популярности блокчейна и криптовалют, они стали самыми распространенными за третий квартал, сообщает RNS.

«Адресатам приходило письмо с приглашением установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке. Однако по ссылке они попадали на партнерские сайты брокерских контор, предлагающих заработать на торговле бинарными опционами», — пояснили в компании.

Еще один вариант, рассчитанный на самых доверчивых пользователей, предусматривал предложение перевести биткойны на определенный кошелек, с обещанием вернуть сумму с процентами.

Кроме того, среди спам-предложений первенствуют приглашения на образовательные курсы для инвестирования в криптовалюту.

Эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского» Дарья Лосева сообщила, что в предыдущем квартале самым «горячим» сюжетом был шифровальщик WannaCry. За прошедшие месяцы мошенники поняли популярность криптовалют, и начали эксплуатировать уже их тему.

«Результаты исследования еще раз показывают, что любимый метод спамеров — использовать в своих рассылках популярные темы. Мы уверены, что такая тенденция продолжит развиваться и в будущем», — отметила Лосева.

Кроме того, по итогам третьего квартала Россия заняла третье место среди стран-мишеней по вредоносным ссылкам. Активность спамеров возросла на 29%. Первое и второе места занимают Германия и Китай соответственно.