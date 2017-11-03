ФСБ разорила московскую ячейку запрещенной «Артподготовки»

Федеральная служба безопасности заявила о пресечении деятельности московской ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка», созданного беглым политиком Вячеславом Мальцевым, передает РИА Новости.

Его активисты, как заявили в спецслужбе, намеревались спровоцировать массовые беспорядки в Москве – в частности, устроить поджоги административных зданий и организовать нападения на сотрудников полиции 4 и 5 ноября. При задержании у них были изъяты 15 бутылок «коктейля Молотова».

По данным ФСБ, аналогичные ячейки орудовали в Подмосковье, Саратове, Самаре, Казани, Краснодаре и Красноярске. Они «сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», пояснили в федеральной службе.

В сообщении говорится, что создатель запрещенной по решению Красноярского краевого суда экстремистской группировки «Артподготовка» Вячеслав Мальцев планировал устроить в России «революцию», но сам в настоящее время находится за границей.

Летом в отношении него было заведено уголовное дело об экстремизме.