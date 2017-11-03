МВФ потребовал от Киева прозрачности в обмен на кредит

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман сообщил, что очередной кредитный транш страна получит, если сможет выполнить поставленные кредитором условия – в частности, обеспечит прозрачность своего газового сектора.

Среди других условий, которые Люнгман назвал в интервью «Украинским новостям», фигурируют принятие закона о приватизации для прозрачной продажи государственных активов и выполнение давнего обещания Киева – пенсионной реформы (повышение пенсий и сокращение дефицита пенсионного фонда Украины).

«Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ», — уточнил представитель валютного фонда, добавив, что МВФ также ждет от Украины утверждения программы земельной реформы, комплексная разработка которой отложена на следующий год.

Киев уже получил от фонда 12,5 млрд долларов в рамках программы кредитования. Теперь речь идет о ее пересмотре с целью продолжения выплат.