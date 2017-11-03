Компания Дерипаски поставила санкционный рекорд по продаже акций

Группа En+ – конгломерат алюминиевого и энергетического бизнеса российского миллиардера Олега Дерипаски – поставила рекорд по продаже своих акций в рамках IPO на Лондонской бирже за все время с момента введения санкций в отношении РФ (с 2014 года).

С тех пор компания, кстати, и не выходила на первичное размещение. Теперь же в его рамках было продано 18,8% акций En+ по 14 долларов за депозитарную расписку на акцию, передает РБК.

«Мы очень довольны поддержкой и интересом инвесторов. Надо отметить, что это IPO крупнейшее для российской компании с 2012 года в Лондоне, а также крупнейшее в 2017 году в секторах металлургии и электроэнергетики в мире», — прокомментировал продажу генеральный директор En+ Максим Соков.

Исходя из этих показателей, получается, что инвесторы оценивают компанию Дерипаски в 7 млрд долларов, не считая дополнительной эмиссии в 1 млрд долларов (таким образом, общая стоимость актива достигает 8 млрд долларов).

По словам Сокова, привлеченные средства компания намеревается потратить на погашение имеющейся у нее задолженности.