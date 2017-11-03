Ирак заявил о полном избавлении от боевиков ИГ*

Информационное управление шиитского ополчения Ирака – аль-Хашд аш-Шааби – распространило сообщение о возвращении полного контроля над городом Эль-Каим, расположенным на сирийской границе, передает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что «отряды аль-Хашд и армейские части освободили все районы Эль-Каима» после того, как боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» сбежали оттуда в направлении границы с Сирией. После этого Ирак можно считать свободным от террористов, пояснили в информационном управлении.

Операцию по освобождению Эль-Каима анонсировал на прошлой неделе глава иракского правительства Хайдер аль-Абади. По его словам, этот город вкупе с Равой оставались последними оплотами террористов в стране.

Напомним, в октябре иракская армия окончательно выбила захватчиков из города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, который после освобождения Мосула превратился в главный штаб террористов в стране.

Накануне спецпредставитель президента США Бретт Макгерк заявил, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» утратила контроль над 96% территории Сирии и Ирака, которую когда-то сумела захватить.

*ИГ, «Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.