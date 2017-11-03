МИД РФ выразил разочарование позицией Австрии в отношении журналистов из Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о представлении, сделанном временному поверенному в делах Австрии в России из-за отказа выдать визы крымским журналистам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Австрия не пустила представителей крымских СМИ на совещание в ОБСЕ на тему «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности».

Лавров отметил, что Москва считает отказ в выдаче виз ошибкой. Он выразил надежду на то, что страны, проводящие мероприятия под эгидой ОБСЕ, впредь не будут допускать подобных действий, тем более что журналисты были зарегистрированы по всем правилам.

«Это неприемлемая ситуация, когда проживающие в республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия разочарована позицией Австрии, о чем он сообщил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру.