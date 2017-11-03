Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал поданный оппозиционером Алексеем Навальным иск к президенту РФ Владимиру Путину, с требованием признать незаконными его действия и бездействия. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Она добавила, что решение о принятии иска суд вынесет в установленный законом срок.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что иск касается действия главы государства, которые объясняют массовые отказы региональных властей согласовывать митинги оппозиции. Объем иска составляет 800 листов.

Иск Навального к Путину принимала лично председатель Тверского районного суда печально знаменитая Солопова О.Н.. pic.twitter.com/BG9NpXHYM0 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 ноября 2017 г.

Ранее Алексей Навальный жаловался на получение более 200 отказов на проведение митингов в разных городах России. Он усмотрел в них исполнение указания Владимира Путина о повсеместной блокировке протестного движения.

3 октября МВД РФ сделало официальное заявление, что в ряде городов инициированные Навальным митинги не состоялись потому, что он просто на них не пришел.