Лайнер МС-21 совершил успешный полет в Жуковском

Пресс-служба компании «Иркут» сообщила о первом полете опытного самолета МС-21-300 на аэродроме Жуковский. Он состоялся 2 ноября и продолжался свыше трех часов.

В ходе полета «магистрального самолета XXI века» (так расшифровывается аббревиатура МС-21) были определены характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 тысяч метров. Все системы работали штатно. Испытания продолжатся на базе летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С.Яковлева.

Опытный образец прилетел в Москву из Иркутска 17 октября, совершив шестичасовой перелет.

Серийное производство лайнеров намечено на 2018 год. В Иркутске построено уже четыре таких самолета. Уже заказано производство 285 аэробусов будущего. Первым заказчиком стал «Аэрофлот».