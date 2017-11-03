Россия вышла из соглашения с Украиной о ТВ и радио

Российское внешнеполитическое ведомство объявило, что с 21 октября между РФ и Украиной прекратило действовать соглашение о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания. Украинская сторона объявила о своем выходе из этого соглашения еще год назад.

Соответствующее сообщение опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем уточняется, что российско-украинское соглашение было подписано в Москве 23 октября 2000 года, его сторонами выступали правительства двух стран.

Задачей документа было создание благоприятных условий «для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации».