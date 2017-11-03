В МВД обвинили Навального в отмене согласованных митингов

На сайте МВД РФ опубликовано сообщение о том, что некоторые публичные мероприятия оппозиционера Алексея Навального не состоялись из-за отсутствия его самого.

«В ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием Алексея Навального были согласованы местными органами исполнительной власти. Данные мероприятия в итоге не состоялись ввиду отсутствия самого Алексея Навального. При этом организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент», — говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ради проведения митингов оппозиции Росгвардии приходится предпринимать дополнительные меры безопасности, которые требуют расходов из бюджета и нагрузки на личный состав. Тем не менее, ведомство отмечает, что запланированные на праздничные дни мероприятия с участием Навального будут охраняться полицией и Росгвардией.

Ранее Алексей Навальный сообщал, что более 200 запросов на проведение протестных акцией были не согласованы региональными администрациями. Он заподозрил в противодействии его деятельности лично президента РФ Владимира Путина и пообещал подать на него в суд.