В США на паспорта педофилов начали ставить метку

С 30 октября в паспорта американцев, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, начали ставить специальные отметки. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

На внутренней стороне заднего форзаца документа отныне ставится пометка: «Предъявитель был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником в соответствии со Сводом законов США».

Сведения о педофилах Госдепу будет предоставлять министерство внутренней безопасности США. Уже имеющиеся паспорта у осужденных будут аннулированы и перевыпущены с отметкой.

Некоммерческая организация «Альянс за конституционные законы о преступлениях сексуального характера» подала в суд на правительство США за нарушение прав осужденных. Основатель организации Дженис Беллуччи заявила The New York Times, что в будущем правительство может захотеть отмечать специальными значками паспорта людей другой национальности или ориентации. Другие критики закона предполагают, что толкование закона может стать чрезмерно широким.

Однако пометки в документах педофилов оговорены в законе Меган, принятом в 2016 году. Он обязывает власти США уведомлять другие страны о присутствии на их территории человека, осужденного за подобные преступления.