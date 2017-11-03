Песков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал он.

Песков подчеркнул, что важность любого контакта президентов двух стран «трудно переоценить».

Ранее о возможности встречи говорил Дональд Трамп, предположивший ее проведение на полях саммита АТЭС. Он состоится в Дананге с 6 по 11 ноября. Американский президент заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сирию, Украину и Северную Корею.

Последняя встреча президентов США и России состоялась на полях саммита G20 в Германии в июле 2017 года.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Трамп хочет встретиться с Путиным вновь из соображений логики реальной политики.