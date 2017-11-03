Роспотребнадзор призвал государство проверить сбор биоматериалов россиян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала проблему, связанную с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о сборе биоматериала россиян иностранцами. По ее словам, это проблема, которая характерна не только для России, но тем не менее требует вмешательства государства.

По словам Поповой, существует необходимость «национального, как минимум, регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека», передает РИА Новости.

С мнением главы Роспотребнадзора в целом согласилось руководство независимой лаборатории «Инвитро», которую первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее заподозрил в передаче биологических материалов и данных россиян за границу.

«Мы считаем, что регулирование лабораторной медицины должно быть реализовано на уровне ведущих мировых стандартов. При этом контроль соблюдения действующего законодательства всеми участниками рынка, как государственными, так и частными, способствует дальнейшему развитию цивилизованного рынка лабораторных услуг», — цитирует представителя компании РБК.

Напомним, 30 октября в ходе заседания президентского Совета по правам человека Путин заявил, что население России вызывает «очень большой интерес» у других стран, которые «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян, – но тут же призвал относиться к этому «без всяких страхов».