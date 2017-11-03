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03 ноября 2017, 13:57
археология Шотландия

Во время дорожных работ в Шотландии найден камень с древним изображением

The Courier

При реконструкции шоссе A9/A85 возле Шотландского города Перт рабочие извлекли из земли крупный камень с вырезанным на нем в древности изображением человека. Находку на месте исследовал Марк Холл (Mark Hall) из Пертского музея и художественной галереи. Затем камень был увезен для более тщательного изучения.

Известно около 350 резных камней, создание которых приписывается древним обитателем Шотландии – пиктам. На большинстве «пиктских камней» изображение носит абстрактный характер, поэтому интерпретация их затруднена. Популярна версия, что узоры и рисунки на камнях носили протогеральдический характер, представляя собой символы различных семейств, а сами камни могли обозначать границы владений.

В отличие от других пиктских камней нынешняя находка несет на себе довольно реалистичное изображение человека. Он несет копье в правой руке и дубинку или посох в левой. На нем есть обувь и плащ, другой одежды нет, так что отчетливо видны мощные мышцы его бедер и внушительные ягодицы. Прическа тоже необычна – выбрита передняя часть головы.

Точно датировать камень пока не удалось. Копья того типа, какой изображен на камне, использовались в Шотландии в середине первого тысячелетия нашей эры. Но такая дата слишком ранняя для пиктских камней. Они появляются в VI веке и создаются до IX века. В окрестностях места находки ранее не обнаруживалось других пиктских камней, что делает ее еще более значимой. Может быть, вооруженная фигура мощного сложения служила предупреждением для путников, пересекающих границу чьих-то владений.

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