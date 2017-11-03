Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 ноября 2017, пятница, 16:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
03 ноября 2017, 11:51
биология биоразнообразие Индонезия обезьяны

Выделен новый вид орангутанов

Pongo tapanuliensis
Pongo tapanuliensis
Maxime Aliaga/SOCP-Batang Toru Programme

Биологи пришли к выводу, что изолированная популяция орангутанов, обитающая в лесу Батанг-Тору, в районе Тапанули на западе острова Суматра, представляет собой самостоятельный вид. Таким образом к суматранскому и калимантанскому орангутанам добавился третий вид – орангутан тапанульский (Pongo tapanuliensis).

Первым об орангутанах, живущих в области Тапанули, написал один исследователь еще в 1930 годы. С тех пор этих обезьян никто не видел. В 1990-х годах на старую статью наткнулся биолог Эрик Мейард (Erik Meijaard) и организовал специальную экспедицию в лес Батанг-Тору. В 1997 году участники экспедиции встретились с местными орангутанами. Тогда они сочли, что это представители вида суматранский орангутан, хотя обратили внимание на некоторые внешние отличия: меньший размер головы, более плоское лицо, более вьющиеся волосы.

Биологические материалы для анализа ученые получили лишь в 2013 году, когда представители местных племен убили двух самцов орангутанов. В частности теперь удалось исследовать и ДНК орангутанов, и в результате обнаружилось, что данная популяция отделилась от суматранских родичей около 3,4 миллиона лет назад. Спорадические контакты между ними, впрочем, продолжались, но они стали совсем редкими после извержения супервулкана Тоба (около 75 тысяч лет назад), а примерно 10 или 20 тысяч лет назад совсем прекратились. Таким образом, орангутаны из Батанг-Тору оказались генетически более далекими от сумантранских орангутанов, чем живущие на другом острове калимантанские орангутаны (эти два вида разошлись лишь 0,67 млн. лет назад). Статью с обоснованием выделения третьего вида орангутанов опубликовал журнал Current Biology. В числе ее авторов все ведущие мировые специалисты по орангутанам.

Только что получивший официальный статус вид уже можно относить к числу находящихся под угрозой. По оценке ученых, сейчас численность этих орангутанов не превышает восьмисот. Хотя большая часть места их обитания относится к охраняемым территориями, планируемое строительство гидроэлектростанции на реке Батанг-Тору может разделить их ареал на две части, разлучив орангутанов, живущих на разных берегах реки. Биологи уже обсуждают с властями Индонезии возможность изменить проект, чтобы сохранить орангутанов из Батанг-Тору.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.