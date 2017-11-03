Выделен новый вид орангутанов

Биологи пришли к выводу, что изолированная популяция орангутанов, обитающая в лесу Батанг-Тору, в районе Тапанули на западе острова Суматра, представляет собой самостоятельный вид. Таким образом к суматранскому и калимантанскому орангутанам добавился третий вид – орангутан тапанульский (Pongo tapanuliensis).

Первым об орангутанах, живущих в области Тапанули, написал один исследователь еще в 1930 годы. С тех пор этих обезьян никто не видел. В 1990-х годах на старую статью наткнулся биолог Эрик Мейард (Erik Meijaard) и организовал специальную экспедицию в лес Батанг-Тору. В 1997 году участники экспедиции встретились с местными орангутанами. Тогда они сочли, что это представители вида суматранский орангутан, хотя обратили внимание на некоторые внешние отличия: меньший размер головы, более плоское лицо, более вьющиеся волосы.

Биологические материалы для анализа ученые получили лишь в 2013 году, когда представители местных племен убили двух самцов орангутанов. В частности теперь удалось исследовать и ДНК орангутанов, и в результате обнаружилось, что данная популяция отделилась от суматранских родичей около 3,4 миллиона лет назад. Спорадические контакты между ними, впрочем, продолжались, но они стали совсем редкими после извержения супервулкана Тоба (около 75 тысяч лет назад), а примерно 10 или 20 тысяч лет назад совсем прекратились. Таким образом, орангутаны из Батанг-Тору оказались генетически более далекими от сумантранских орангутанов, чем живущие на другом острове калимантанские орангутаны (эти два вида разошлись лишь 0,67 млн. лет назад). Статью с обоснованием выделения третьего вида орангутанов опубликовал журнал Current Biology. В числе ее авторов все ведущие мировые специалисты по орангутанам.

Только что получивший официальный статус вид уже можно относить к числу находящихся под угрозой. По оценке ученых, сейчас численность этих орангутанов не превышает восьмисот. Хотя большая часть места их обитания относится к охраняемым территориями, планируемое строительство гидроэлектростанции на реке Батанг-Тору может разделить их ареал на две части, разлучив орангутанов, живущих на разных берегах реки. Биологи уже обсуждают с властями Индонезии возможность изменить проект, чтобы сохранить орангутанов из Батанг-Тору.