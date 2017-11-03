Путин призвал россиян применить к чиновникам «мягкую силу»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума активных граждан «Сообщество», призвал чиновников помогать некоммерческим организациям, а общественников проявлять настойчивость в общении с властью. Об этом сообщает Кремль.

«Нужно понимать людей, доверять им. Тогда можно многое сделать и в маленьком посёлке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем — многое делается и многое меняется к лучшему», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что широкие возможности граждан контролировать власть только улучшают качество ее работы. Он заявил, что использование «мягкой силы» сможет склонить пока еще не готовых к диалогу региональных чиновников к совместной работе и сломает бюрократическую закостенелость.