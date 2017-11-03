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03 ноября 2017, 19:11
Канада Россия санкции список Магнитского

Канада опробовала свой «акт Магнитского» на россиянах

Флаг Канады
Флаг Канады
Flickr/livenature

Канадское правительство обнародовало заявление о введении санкций против 30 российских граждан, этот документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В нем разъясняется, что основанием для ограничительных мер послужил недавно принятый в Канаде закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» (это местная версия американского «акта Магнитского» – точнее, «о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского»). Введенные санкции стали первым случаем применения этого закона.

Они «касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях», говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

МИД Канады пояснил, что в рамках введенных санкций планируется заморозить все активы лиц из «черного списка» на территории страны и запретить им въезд в нее.

Глава ведомства Христя Фриланд добавила, что эти ограничительные меры – «четкое послание о том, что Канада будет принимать меры против тех лиц, кто получил прибыль в результате коррупционных действий» и «был замешан в грубом нарушении прав человека».

Отметим, что в общей сложности в канадском санкционном списке фигурируют 52 человека: помимо россиян в него включены граждане Южного Судана и Венесуэлы.

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