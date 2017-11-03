В штабе Собчак анонсировали регулярное YouTube-шоу

Блогер Рустем Адагамов, ответственный за ведение соцсетей в штабе Ксении Собчак, анонсировал РБК новое еженедельное шоу на YouTube, которое будет вести телеведущая.

Журналист признал, что оно станет подобием онлайн-эфирам Алексея Навального. Он также уточнил, что все будет зависеть от бюджета, который, как и название шоу, еще не утвержден.

Адагамов рассказал, что уже начал работу для штаба Ксении Собчак в Facebook, Twitter и Telegram. Он также собирается «раскрутить» ее аккаунт в Instagram как платформу для кампании. У телеведущей более 5,3 млн подписчиков.

Руслан Адагамов отметил, что на привлечение известных людей и рекламу нужны деньги, которых пока нет.

«Есть условные деньги, чисто символические. Будут деньги — будем заниматься, пока все делаем своими руками», — подчеркнул блогер.