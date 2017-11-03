Британский коллега обвинил Кевина Спейси в изнасиловании

Обвинение в изнасиловании, выдвинутое неким британским актером против голливудской звезды Кевина Спейси, дошло до Скотланд-Ярда, пишет таблоид Sun со ссылкой на свои источники.

По их словам, уже начато расследование, и предполагаемый потерпевший дал показания. Речь идет об инциденте, который якобы имел место в 2008 году в Лондоне, где Спейси долгое время – с 2004 по 2015 год – руководил Old Viс Theatre. Жертве на момент совершения преступления, в котором британские следователи подозревают звезду, было 23 года.

«Предполагается, что один мужчина изнасиловал другого в 2008 году в районе Ламбет. Сотрудники отдела преступлений сексуального характера и насилия над детьми, ведут расследование», — говорится в заявлении Скотланд-Ярда, которое цитирует британская газета.

Пострадавший, имя которого по понятным причинам не разглашается, утверждает, что худрук пригласил его к себе домой, чтобы выпить, потом они вместе употребили психотропное вещество, и гость уснул, а проснувшись, обнаружил, что хозяин «совершает над ним насильственные действия сексуального характера».

Молодой человек, как следует из его показаний, покинул дом актера, а тот на прощание потребовал никому не рассказывать о случившемся. Тем не менее он рассказал – почти десять лет спустя и практически сразу же после того, как Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации и был обвинен в сексуальных домогательствах своим же коллегой – снимавшимся всериале Star Trek Энтони Рэппом. Он, напомним, заявил, что Спейси, будучи пьяным, пытался соблазнить его, причем 14-летнего.

Актер прокомментировал это обвинение, заявив, что не помнит такого инцидента, о котором рассказал Рэпп, но все равно извинился. Кроме того, Спейси заявил, что именно обвинения в домогательствах послужило для него импульсом к раскрытию своей истинной сексуальной ориентации.