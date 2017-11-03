СМИ узнали о гибели отставного российского полицейского в Сирии

Исследователи из группы Conflict Intelligence Team, которые специализируются на поисках информации о погибших в горячих точках по всему миру, сообщили о смерти 53-летнего подполковника полиции в отставке Рафаэля Хамидуллина из Татарстана.

Информацию о гибели отставного полицейского подтвердил РБК его близкий друг Айдар Ибрагимов, который лично присутствовал на похоронах убитого в Казани. По данным исследователей и данным издания, экс-подполковник стал жертвой взрыва в Сирии.

«Обстоятельства гибели известны — подрыв машины по дороге к месту выполнения работ на нефтепроводе. Вероятная дата случившегося — 21 сентября», — цитирует агентство еще одного друга Хамидуллина, который попросил не называть его имя в публикации. Он также побывал на похоронах, которые, по его словам, проводились с воинскими почестями. У погибшего остался пятилетний сын.

РБК сообщает, что его редакция направила соответствующий запрос в Минобороны РФ, но ответа пока не получила. Информация о гибели экс-подполковника впервые появилась в Telegram-канале Conflict Intelligence Team. Также ее обнародовал в своем аккаунте Facebook блогер Анатолий Несмиян.

Ибрагимов рассказал, что погибший «всю сознательную жизнь» прослужил в полиции и антитеррористических подразделениях, не раз был откомандирован в Чечню, а «некоторое время назад вышел на пенсию» и в конце августа отправился в Сирию, где, как сам утверждал, должен был делать «работы по обслуживанию нефтепровода».

По мнению Ибрагимова, его друг поехал в Сирию исключительно по собственной инициативе, поскольку обладал опытом пребывания в горячих точках и надеялся, что его навыки выживания в боевых условиях дадут ему преимущество по сравнению с другими. «Шансов выжить больше, чем у какого-нибудь другого работяги», – пояснил Ибрагимов.

Хамидуллин был отличником Института физкультуры и спорта Казанского (Приволжского) федерального университета, мастером спорта по боксу и кандидатом наук (защитил диссертацию на тему «Дополнительная подготовка сотрудников специальных подразделений МВД РФ к исполнению служебно-боевых задач в экстремальных условиях»).