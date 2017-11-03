Бизнес-омбудсмен призвал не обкладывать добычу криптовалют налогами

Институт экономики роста им. П.А. Столыпина и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов внесли подготовленные ими предложения по регулированию оборота криптовалют в России.

Сегодня состоялся пресс-брифинг, на котором авторы предложений презентовали свою концепцию: ее основная идея – не обкладывать добычу криптовалют налогами, передает RNS. «Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям — налоги не главное», — говорится в проекте.

Помимо этого инициативная группа предложила «определить в законодательстве понятие криптотокенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту РФ и иностранные валюты».

Кроме того, в презентации упоминается необходимость создания «регулятивной песочницы», в которой можно было бы проработать такие виды операций, как ICO и майнинг.

Поправки для законодательного регулирования оборота криптовалют предлагается внести в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (определения майнинга, блокчейна и токена) и ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (понятие криптовалюты).

«На первом этапе вопрос допуска криптовалют на национальную валюту может решить только Центральный банк РФ», — предложили авторы проекта.

Они считают целесообразным не допускать криптовалюты к сделкам купли-продажи, оплате работ и услуг и прочим сделкам, но разрешить обменивать их на рубль и другие иностранные валюты – через банки или операторов национальных платежных систем (однако это разрешение предлагается распространить не на все криптовалюты, а только на те, у которых есть оператор или центр эмиссии).