ОКР отверг возможность участия россиян в Играх под нейтральным флагом

Российская сборная в следующем году не поедет в южнокорейский Пхенчхан на зимние Олимпийские игры под нейтральным флагом.

Такой вариант не рассматривается, заверил агентство «Р-Спорт» председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. По его словам, россияне на Играх будут выступать только за собственную страну.

Напомним, решение о допуске российской команды будет приниматься на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможные варианты развития ситуации, назвал одинаково унизительными для России и запрет на участие в Олимпиаде, и разрешение участвовать в ней только под нейтральным флагом.

Сегодня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило решение МОК дисквалифицировать российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

«В дополнение к найденному профессором Маклареном, обнародованные результаты являются мощным сигналом атлетам и прочим о том, что даже годы спустя свидетельства могут быть найдены и, в свою очередь, они могут спровоцировать ужесточение антидопинговых правил», — приводятся в сообщении на сайте организации слова гендиректора агентства Оливера Нигли.

Предстоят еще одни слушания – по 26 российским спортсменам. WADA ожидает их итогов, чтобы сделать собственные выводы, говорится в сообщении агентства.

Легков и Белов отстранены от участия в Олимпийских играх пожизненно, это решение МОК принял еще 1 октября, аннулировав все результаты, достигнутые лыжниками на предыдущих играх.

«Следователи» утверждают, что российские спортсмены принимали «коктейль Родченкова» из трех запрещенных стероидов с алкоголем.