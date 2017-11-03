WhatsApp перестал работать во всем мире

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp, сообщает «Интерфакс».

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что первые неполадки были отмечены в 10:10 мск.

В частности, в России, есть сложности с получением и доставкой сообщений. Причины сбоя пока неизвестны. Кроме того, сообщается, что на работу мессенджера жалуются жители европейских и латиноамериканских стран, Индии, Малайзии, Южной Африки и США.

Представители соцсети происшедшее пока не комментировали.

Вотсап умер, так печально без него. Ждём реанимации((( pic.twitter.com/alLe6G0cBr — Александра (@DetMir49) 3 ноября 2017 г.