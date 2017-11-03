03 ноября 2017, 12:46
WhatsApp перестал работать во всем мире
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp, сообщает «Интерфакс».
Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что первые неполадки были отмечены в 10:10 мск.
В частности, в России, есть сложности с получением и доставкой сообщений. Причины сбоя пока неизвестны. Кроме того, сообщается, что на работу мессенджера жалуются жители европейских и латиноамериканских стран, Индии, Малайзии, Южной Африки и США.
Представители соцсети происшедшее пока не комментировали.
Вотсап умер, так печально без него. Ждём реанимации((( pic.twitter.com/alLe6G0cBr— Александра (@DetMir49) 3 ноября 2017 г.
#Whatsapp is down people. The world is coming to an end :P— FB (@MutePaper) 3 ноября 2017 г.
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