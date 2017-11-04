В Москве и Подмосковье провели более 20 обысков по делу «Артподготовки»

Оперативники МВД и ФСБ провели с утра более 20 обысков по адресам задержанных накануне участников движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» (с октября запрещено в России). Об этом РБК сообщили источники в МВД.

Обыски проводятся в Москве и Подмосковье.

«Оперативные мероприятия продолжаются, но уже известно, что по некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители», — заявил один из источников.

Накануне ФСБ сообщила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки экстремистской организации "Артподготовка"».

В ФСБ считают, что члены организации 4-5 ноября планировали провести поджоги административных зданий и нападения на сотрудников полиции, чтобы спровоцировать массовые беспорядки.

Сам Мальцев с 2013 года призывал к революции в России.

В марте и июне 2017 года он принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и несколько раз был под арестом.

Вскоре он покинул Россию из-за опасений уголовного преследования. В октябре 2017 года суд заочно арестовал Мальцева по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и признал «Артподготовку» экстремистской организацией.