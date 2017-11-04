К лидеру Партии националистов пришли с обысками

Московская полиция провела обыски в трех квартирах, в которых живут родственники сопредседателя незарегистрированной Партии националистов Ивана Белецкого. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

«В Москве к моей жене с грудничком и к родственникам пришли с обыском, выломали дверь, всех забрали, увезли в неизвестном направлении. Я сам нахожусь вне пределов досягаемости ФСБ и МВД РФ», — написал активист.

Он отметил, что обыски в Москве были проведены по трем адресам, «в двух вскрыли квартиры без жильцов, их там не было утром. В третей забрали всех родственников».

Накануне «ВКонтакте» на основании требования Генпрокуратуры были заблокированы все группы Партии националистов.

4 ноября в московском районе Люблино пройдет согласованный с городскими властями «Русский марш» — традиционное шествие националистов.

Помимо Белецкого обыск сегодня проводится и в квартире националиста Юрия Горского, который ранее попросил политическое убежище в Литве. Об этом «ОВД-инфо» сообщила шеф-редактор «АртПолитИнфо» Татьяна Василенко.