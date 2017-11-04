В Чите школьница сломала позвоночник из-за требований физрука

Забайкальское управление Следственного комитета начало проверку информации о травме ученицы третьего класса Адили С., сломавшей позвоночник на уроке физкультуры. Об этом сообщается на сайте СК.

Как рассказала школьница телеканалу «ЗабТВ-24», учитель физкультуры заставил ее делать кувырок.

«Я ему сразу сказала, что я не умею делать. Он потом сказал: «Либо «два» получаешь, либо делаешь». Я пошла делать. Я скрутилась, и он меня взял за ноги и толкнул. Потом я почувствовала хруст, мне было трудно двигаться и дышать», — сообщила школьница.

Школьный медик не поверила, что у девочки перелом, и заставила ее досидеть последний урок.

В больнице, куда девочку привезла мать, у Адили обнаружили компрессионный перелом. По словам врачей, девочка полностью восстановится.

По словам матери школьницы Лейсан, директор школы, физрук и медик своей вины в случившемся не признают.

«Мы зашли к ней [директору], и врач мне говорит: "Может, это у вас врожденное?". А учитель физкультуры взял книгу и передо мной ей трясет, мол, это мой план, я всё делаю по плану, пусть и дети делают», — рассказала Лейсан.