Мэтта Дэймона попросили поздравить Финляндию со столетием независимости

Финское посольство в США обратилось к своим подписчиком в Facebook с просьбой «помочь Финляндии найти» голливудского актера Мэтта Дэймона.

«Для нас было бы огромной честью, чтобы Мэтт, чей дед был финном, поздравил Финляндию при помощи видео-приветствия», — говорится в сообщении.

Призыв опубликован в связи со 100-летием независимости страны, которое отмечается 6 декабря 2017 года.