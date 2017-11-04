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04 ноября 2017, 19:14
Голливуд кино Финляндия

Мэтта Дэймона попросили поздравить Финляндию со столетием независимости

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Flickr/worldeconomicforum

Финское посольство в США обратилось к своим подписчиком в Facebook с просьбой «помочь Финляндии найти» голливудского актера Мэтта Дэймона.

«Для нас было бы огромной честью, чтобы Мэтт, чей дед был финном, поздравил Финляндию при помощи видео-приветствия», — говорится в сообщении.

Призыв опубликован в связи со 100-летием независимости страны, которое отмечается 6 декабря 2017 года.

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