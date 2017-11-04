Причиной ухода британского министра обороны мог стать не сексуальный скандал

Причиной, по которой подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, могли стать его планы по перестановкам в правительстве, пишет The Telegraph.

По версии газеты, Фэллон хотел убедить премьера Терезу Мэй в необходимости уволить из кабмина нескольких убежденных сторонников Brexit, в том числе лидера Палаты общин Андреу Лидсом.

Однако Лидсом якобы опередила министра обороны и сама переговорила с Мэй. Канцелярия премьер-министра это опровергла.

Сам Фэллон заявлял, что подал в отставку из-за несоответствия стандартам поведения. СМИ связывали отставку с домогательствами с его стороны.