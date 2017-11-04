ФАС пообещала возобновить продажу билетов в плацкартные вагоны до 16 ноября

Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой «выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год», говорится в заявлении на сайте ФАС.

После этого антимонопольщики договорятся с правительством о новых тарифах, и продажи билетов в плацкартные и общие вагоны возобновятся.

Ранее сегодня РЖД сообщила о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год.

ФАС отмечает, что по действующим правилам перевозчик должен начать продажу билетов не позднее чем за 45 дней до отправления. То есть продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться 16 ноября.