04 ноября 2017, 16:23
ФАС пообещала возобновить продажу билетов в плацкартные вагоны до 16 ноября
Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой «выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год», говорится в заявлении на сайте ФАС.
После этого антимонопольщики договорятся с правительством о новых тарифах, и продажи билетов в плацкартные и общие вагоны возобновятся.
Ранее сегодня РЖД сообщила о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год.
ФАС отмечает, что по действующим правилам перевозчик должен начать продажу билетов не позднее чем за 45 дней до отправления. То есть продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться 16 ноября.
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